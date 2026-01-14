الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية الحرص على استخدام إشارات التنبيه (الفليشر) عند ظهور أي مفاجآت على الطريق.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، أن إشارات التنبيه تستخدم عند رؤية حادث مروري أو الكثافة المرورية المفاجئة، وفي حالات الأمطار والضباب والغبار.
