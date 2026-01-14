Icon

المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر”

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية الحرص على استخدام إشارات التنبيه (الفليشر) عند ظهور أي مفاجآت على الطريق.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، أن إشارات التنبيه تستخدم عند رؤية حادث مروري أو الكثافة المرورية المفاجئة، وفي حالات الأمطار والضباب والغبار.

