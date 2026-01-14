المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر”

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية الحرص على استخدام إشارات التنبيه (الفليشر) عند ظهور أي مفاجآت على الطريق.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، أن إشارات التنبيه تستخدم عند رؤية حادث مروري أو الكثافة المرورية المفاجئة، وفي حالات الأمطار والضباب والغبار.