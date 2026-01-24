المرور: 9 خدمات رقمية متاحة عبر أبشر

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
كشفت الإدارة العامة للمرور عن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمستفيدين إنجازها بكل يسر وسهولة عبر منصة “أبشر”، وذلك في إطار جهودها لأتمتة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن القائمة تشمل 9 خدمات رئيسية، أبرزها عمليات إصدار وتجديد رخص السير والقيادة، بالإضافة إلى خدمة الكفالة الإلكترونية.
كما نوهت “المرور” إلى إمكانية الاستفادة من خدمات أخرى حيوية عبر المنصة ذاتها، مثل تفويض قيادة المركبة، وطلب تقرير بيانات المركبة، واستخراج إذن إصلاح المركبة، مما يغني المستفيدين عن الحاجة لزيارة مقار المرور لإتمام هذه المعاملات.