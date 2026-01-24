Icon

دون الحاجة لمراجعة الفروع

المرور: 9 خدمات رقمية متاحة عبر أبشر

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
المرور: 9 خدمات رقمية متاحة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

كشفت الإدارة العامة للمرور عن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمستفيدين إنجازها بكل يسر وسهولة عبر منصة “أبشر”، وذلك في إطار جهودها لأتمتة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن القائمة تشمل 9 خدمات رئيسية، أبرزها عمليات إصدار وتجديد رخص السير والقيادة، بالإضافة إلى خدمة الكفالة الإلكترونية.

كما نوهت “المرور” إلى إمكانية الاستفادة من خدمات أخرى حيوية عبر المنصة ذاتها، مثل تفويض قيادة المركبة، وطلب تقرير بيانات المركبة، واستخراج إذن إصلاح المركبة، مما يغني المستفيدين عن الحاجة لزيارة مقار المرور لإتمام هذه المعاملات.

