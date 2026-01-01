Icon

المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشّن دبلوم سمكرة السيارات

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دشّن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات اليوم، أول تخصص دبلوم سمكرة السيارات للطلبة السعوديين، وذلك ‏بالشراكة مع معهد عبداللطيف جميل العالي للتدريب والتعليم المستمر، ضمن خطته الإستراتيجية لتطوير برامجه التدريبية ‏والتوسع في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع السيارات‎.
ويهدف الدبلوم إلى تأهيل كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا في مجال إصلاح هياكل المركبات، من خلال تزويد المتدربين ‏بالمعارف الأساسية والمهارات التطبيقية المتقدمة، وفق أحدث التقنيات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جاهزيتهم ‏للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية‎.
وأوضح المدير التنفيذي للمعهد هتان بن حسن ناضرة, أن إطلاق هذا التخصص يأتي استجابة للطلب المتنامي على ‏الكفاءات المتخصصة في مجال سمكرة السيارات، وأيضًا بناءً على طلب واحتياج عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع ‏السيارات، وذلك دعمًا لمستهدفات التوطين بالمملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا التزام المعهد بتوفير بيئة تدريبية متكاملة ‏بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة‎.
وأضاف ناضرة, أن دبلوم سمكرة السيارات يُعد جزءًا من حزمة برامج تدريبية نوعية يعمل المعهد حاليًا على تطويرها، التي سيتم ‏الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه المعهد نحو التوسع في البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق ‏العمل‎.
وأشار إلى أن باب التسجيل في دبلوم سمكرة السيارات سيُفتح مطلع شهر مارس 2026، داعيًا ‏الراغبين في الالتحاق إلى متابعة الحسابات والموقع الرسمي للمعهد:‏www.sjahi.org ‎‏ للاطلاع على شروط القبول وآلية ‏التسجيل‎, عادًّا هذا الدبلوم إضافةً نوعيةً لمنظومة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، تأكيدًا لدوره الريادي في إعداد كوادر وطنية ‏مؤهلة تسهم في دعم وتطوير قطاع السيارات بالمملكة وفتح مجالات جديدة لتوظيف الشباب السعودي‎.

