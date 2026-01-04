Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين

المغيري في ختام مجلس الصياهد : الحمد لله على التمام وشكرًا لعراب قطاع الإبل

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٦ مساءً
المغيري في ختام مجلس الصياهد : الحمد لله على التمام وشكرًا لعراب قطاع الإبل
المواطن - فريق التحرير

اختُتمت أمس منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعد 34 يومًا حافلًا بالفعاليات والمنافسات، وسط حضور جماهيري كثيف ومشاركة واسعة من ملاك الإبل من داخل المملكة ودول الخليج، حيث تصدّر شوط شلفا ولي العهد (الوضح) ختام المهرجان.

الحمد لله على التمام

وشهد الشوط تنافسًا محتدمًا بين نخبة المنقيات الوضح، لأشهر المنافسين ما عكس المستوى العالي الذي بلغه المهرجان، مؤكدًا مكانته بوصفه أكبر تظاهرة عالمية للإبل، ومنصة رئيسية لصناعة الاقتصاد المرتبط بها.

بدوره أشاد الإعلامي مقدم برنامج مجلس الصياهد  راكان المغيري بالمهرجان والقائمين عليه، حيث قال عبر حسابه في منصة إكس: “الحمد لله على التمام والكمال بعد انتهاء مجلس الصياهد شكراً لعراب قطاع الإبل الشيخ فهد بن حثلين على الدعم اللامحدود، وشكراً لرعاة المجلس الذهبيين ولجمهور المجلس نتمنى ان نكون وفقنا لرضاكم وشكراً لدعمكم ونقدكم في النسخة الاستثنائية”.

يذكر أن الإعلامي راكان المغيري يعد من أبرز الإعلاميين الذين أسهموا فيي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل طيلة الأسابيع الماضية من خلال قيادته لمجلس الصياهد .

قيمة جوائز المهرجان

وعلى الصعيد الاقتصادي، تجاوزت جوائز المهرجان حاجز 200 مليون ريال، فيما سجّل سوق الإبل المصاحب بيع ما يقارب 9 آلاف متن من الإبل خلال فترة المهرجان، إلى جانب عقد صفقات نوعية لبعض الفرديات وصلت قيمتها إلى 15 مليون ريال، ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق وحجم السيولة التي ضخّها الحدث في الاقتصاد المحلي.

وسجّل المهرجان حضورًا دوليًا لافتًا، باستقباله أكثر من 3 آلاف سائح أجنبي قدموا من أكثر من 50 دولة، إضافة إلى زيارات عدد من الأمراء والسفراء والشخصيات البارزة والمشاهير، في مشهد يعكس البعد السياحي والثقافي للمهرجان ودوره في التعريف بالتراث السعودي على نطاق عالمي.

وتنوّعت فعاليات المهرجان بين الأشواط التنافسية والأنشطة الثقافية والتراثية، إلى جانب العروض الحية والبرامج التفاعلية التي حظيت بإعجاب الزوار، فضلًا عن تهيئة مواقع مخصصة للأسر المنتجة أسهمت في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المشاريع الصغيرة.

ويؤكد ختام المهرجان، بما شهده من أرقام قياسية وحضور نوعي وتفاعل واسع، نجاحه في الجمع بين التراث والرياضة والاقتصاد والسياحة، وترسيخ مكانته بوصفه حدثًا وطنيًا وعالميًا يعكس عمق الإرث الثقافي للمملكة.

