الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٥ مساءً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في وفاة دولة السيدة خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة دولة السيدة خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة في جمهورية بنغلاديش الشعبية -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في وفاة دولة السيدة خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة دولة السيدة خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة في جمهورية بنغلاديش الشعبية -رحمها الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

