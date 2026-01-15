Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق
المواطن - فريق التحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورج فاسيليو.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية قبرص الأسبق السيد جورج فاسيليو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورج فاسيليو.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية قبرص الأسبق السيد جورج فاسيليو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

