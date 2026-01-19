Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين جنوب مملكة إسبانيا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، في ضحايا حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ حادث تصادم قطارين جنوب مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

