Icon

شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان Icon القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا Icon خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران Icon أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق تايلند.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق مملكة تايلند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة

الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة

الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق تايلند.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق مملكة تايلند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول الركن مامادي دومبويا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول...

السعودية اليوم
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز...

أخبار رئيسية
الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
أخبار رئيسية

الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة
أخبار رئيسية

الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس قبرص...

السعودية اليوم