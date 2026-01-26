الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا الدولار يتراجع والين يقفز لأعلى مستوى جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول لبرامج التجسير فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.