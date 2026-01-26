Icon

بذكرى يوم الجمهورية لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

