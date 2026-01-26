الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.