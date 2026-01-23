الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.