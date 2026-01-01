Icon

بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

