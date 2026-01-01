الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا

وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025 بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.