بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

