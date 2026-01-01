الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 8 أعوام سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة ألعاب نارية وأجراس.. كيف استقبل العالم 2026؟ توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن 185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.