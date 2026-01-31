الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديفيد أدينغ رئيس جمهورية ناورو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناورو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديفيد أدينغ رئيس جمهورية ناورو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناورو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.