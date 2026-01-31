Icon

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديفيد أدينغ رئيس جمهورية ناورو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناورو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديفيد أدينغ رئيس جمهورية ناورو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناورو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

