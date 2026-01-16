الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447هـ الموافق 16 يناير 2026م، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.