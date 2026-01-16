Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
المواطن - واس

في إطار مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سلّم نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية خالد بن حماد الشمري، بمقر السفارة في القاهرة، ممثل مصر اللواء محمد رضا، وممثل فلسطين سفيرها لدى مصر دياب اللوح، حصتي البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصتي البلدين الشقيقين البالغتين (30.000) من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية، و(30.000) من الهدي والأضاحي لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعد بن عبدالرحمن الوابل.

وأكد الشمري خلال كلمة بهذه المناسبة أن المشروع الذي انطلق عام 1983م يُعد إطارًا تنظيميًا متكاملًا لإدارة شعيرة الهدي والأضاحي، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة التوزيع واستدامة الأثر، حيث تُوزَّع لحوم الأضاحي داخل المملكة وخارجها لتصل إلى مستحقيها من المسلمين في عدد من الدول.

وبيّن الوابل من جانبه: “إن المملكة تولي أهمية عظمى للمساهمة في تسهيل عملية الإفادة من الهدي والأضاحي وتيسير وصولها للمستفيدين في نحو (26) دولة إسلامية”.

وأعرب سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الإفادة من الهدي والأضاحي التي تقدم كل عام للشعب الفلسطيني.

وقدم ممثل مصر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه للأمتين العربية والإسلامية، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة وقيادتها الاستقرار والتقدم.

