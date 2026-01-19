Icon

المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
المواطن - فريق التحرير

تقود هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته السابعة والخمسين، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تعزيز حضور المملكة الثقافي والأدبي على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالموروث الثقافي السعودي، إلى جانب تأكيد دور المملكة في ريادة المشهد الثقافي العالمي.
وبيّن أن الهيئة سخرت إمكاناتها لدعم مشاركة دور النشر السعودية في معارض الكتاب داخل المملكة وخارجها، إلى جانب العمل على استقطاب دور نشر دولية للمشاركة في المعارض السعودية، من خلال بناء شراكات جديدة وتعزيز قنوات التعاون الثقافي المشترك.
وتهدف مشاركة المملكة في المعرض؛ إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتبادل المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إضافة إلى دعم حضور دور النشر والوكالات الأدبية السعودية وتسويقها دوليًا، ورفع مستوى الوعي بالموروث الثقافي السعودي في المحافل العالمية.
وتتضمن مشاركة المملكة برنامجًا ثقافيًا مصاحبًا تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، يضم نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين من خلال ندوات أدبية وثقافية وأمسيات شعرية، بما يعكس فاعلية الحضور السعودي في المشهد الثقافي العربي، ويُسهم في إثراء الحوار الثقافي مع جمهور المعرض.
وتضم مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 عشر جهات حكومية، تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمرصد العربي للترجمة، والمختبر السعودي للنقد، وجمعية النشر.

