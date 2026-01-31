Icon

المنافذ الجمركية تُسجِّل 1202 حالة ضبط خلال أسبوع

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥١ مساءً
المنافذ الجمركية تُسجِّل 1202 حالة ضبط خلال أسبوع
المواطن - واس

سجَّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1202 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”, لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 64 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 546 من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2426 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 11 صنفًا لمبالغ مالية، و12 صنفًا لأسلحة ومستلزماتها.

وأكَّدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت “زاتكا” في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

