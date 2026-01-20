Icon

المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٢ مساءً
المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”
المواطن - فريق التحرير

عَقد المنتدى السعودي للإعلام اليوم (الثلاثاء) ورشة عمل المحكّمين ضمن النسخة الثانية من معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”، بحضور سعادة رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، وذلك في إطار حاضنات ومسرّعات أعمال المنتدى في نسخته الخامسة، التي تُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.
واستقبل معسكر الابتكار الإعلامي أكثر من 150 مشاركة، وأسفرت نتائج الفرز الأول عن تصنيف وترشيح أكثر من 50 مشروعًا للمرحلة القادمة، فيما نفذ الفرز الأول مجموعة “PCG” شريك الإبداع للمعسكر، بينما يواصل المعسكر أعماله حاليًا ضمن مرحلة الفرز الثانية، تمهيدًا لاختيار المشاريع الأكثر جاهزية وتأثيرًا في قطاع الإعلام.
وأعرب رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، في كلمته عن شكره وتقديره للمحكّمين على مشاركتهم في أعمال التحكيم، مؤكدًا أن معسكر الابتكار الإعلامي يمثل منصة حيوية لدعم المبتكرين السعوديين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تخدم القطاع الإعلامي.
وأوضح “الحارثي” أن المنتدى يحرص على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي وتعزيز التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في المشاريع المقدمة يعكس حيوية المشهد الإعلامي السعودي وقدرة الكفاءات الوطنية على مواكبة التطورات التقنية العالمية.
واطّلع رئيس المنتدى خلال الورشة على مقتطفات من اقتراحات المحكّمين واستعرض مشاركات المبتكرين والمشاريع المقدّمة، مشيداً بالعمق التحليلي الذي قدمه المحكمون في تقييم المشاريع، والتي شملت مسارات تقنية متنوعة وتطبيقات مبتكرة في صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن التنوع في خلفيات المبتكرين المشاركين يعزز من فرص خروج مشروعات ريادية ذات جدوى اقتصادية وإعلامية عالية.
وشهدت الورشة حضور ومشاركة أعضاء لجنة التحكيم التسعة، وهم: خوان سنيور رئيس شركة Innovation Media Consulting والمستشار الإعلامي؛ والدكتور عمر الرهبيني المؤثر والمتخصص في الذكاء الاصطناعي؛ والدكتورة مرام العصيمي الأستاذ المساعد المتخصصة في الإعلام الرقمي والتقنيات الناشئة؛ والدكتورة العنود القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات؛ وستيفاني سانشيز رئيسة قسم الاستراتيجية في Grass Valley؛ وعبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة “اندبندنت” عربية؛ وبدر آل زيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة “PCG”؛ ونور نقلي نائب رئيس التحرير والمشرفة على مبادرات التطوير في صحيفة “عرب نيوز”؛ وحنين المعيوف باحثة الذكاء الاصطناعي.
وعبّر أعضاء لجنة التحكيم عن شكرهم وتقديرهم للمنتدى السعودي للإعلام على تنظيم معسكر الابتكار الإعلامي، وإتاحة هذه المنصة النوعية الداعمة للابتكار الإعلامي، معربين عن حماسهم للمشاركة في أعمال التحكيم.
وأوضح المحكمون، بعد الاطلاع على المشاركات المتأهلة، أن المنافسة قوية، وأن مستوى الأفكار يعكس جودة عالية وتنوعًا ملحوظًا، مؤكدين استعدادهم لاستكمال أعمال التحكيم وفق المعايير والمنهجية المعتمدة في المعسكر، بما يضمن الوصول إلى مشاريع تتسم بالجدوى والقدرة على التطور والاستدامة.
وتشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “SDAIA” بصفتها شريكًا معرفيًا داعمًا لأعمال المعسكر، بما يعزز البُعد المعرفي ويثري مسارات التقييم والتطوير في المشاريع المتقدمة، ضمن منظومة تسعى إلى بناء بيئة ابتكار إعلامي أكثر نضجًا واتصالًا بالحلول الحديثة.
انطلقت مبادرة معسكر الابتكار الإعلامي في نسختها الثانية، بهوية عالمية تجمع الإبداع بالتقنية، وتؤكد ريادة المملكة في بناء مستقبل إعلامي قائم على المعرفة والابتكار.
ويأتي المعسكر هذا العام ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026، ليشكل محطة عالمية تجمع المواهب والخبراء من مختلف الدول تحت مظلة واحدة، حيث تتقاطع الأفكار وتتولد الحلول، وتُبنى الشـراكات لتمكين صناعة الإعلام بمفاهيم جديدة.

