الموارد البشرية توضح طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
الموارد البشرية توضح طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.

وقالت الوزارة، عبر حسابه العناية بالمستفيدين في منصة (إكس)، أن يمكن التقدّم إلى إدارة الحماية والدعم في مكتب العمل لإثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.

الموارد البشرية تُعلن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات

منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن يمكن كذلك حجز موعد لمكتب العمل عبر منصة قوى ، والتواصل معها حول آلية حجز الموعد.

 

