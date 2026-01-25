الموارد البشرية توضح طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.
وقالت الوزارة، عبر حسابه العناية بالمستفيدين في منصة (إكس)، أن يمكن التقدّم إلى إدارة الحماية والدعم في مكتب العمل لإثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن يمكن كذلك حجز موعد لمكتب العمل عبر منصة قوى ، والتواصل معها حول آلية حجز الموعد.