الموارد البشرية توضح طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.

وقالت الوزارة، عبر حسابه العناية بالمستفيدين في منصة (إكس)، أن يمكن التقدّم إلى إدارة الحماية والدعم في مكتب العمل لإثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن يمكن كذلك حجز موعد لمكتب العمل عبر منصة قوى ، والتواصل معها حول آلية حجز الموعد.