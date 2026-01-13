النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة رائدة في المنطقة والعالم

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني أيونانسيس بلاكيوتاكيس في مقر البرلمان الهيليني بالعاصمة الهيلينية أثينا، وذلك ضمن إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى اليونان، بناءً على دعوة رسمية من معالي نائب رئيس البرلمان الهيليني.

واستعرض نائب رئيس البرلمان الهيليني في مستهل اللقاء، العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين أصبحت علاقات إستراتيجية، لاسيما البرلمانية.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، ودعمها في مختلف الأصعدة، مضيفًا أن المملكة دولة رائدة لها مكانتها الكبيرة في المنطقة والعالم، إلى جانب ما تشهده من تطورات نوعية في كافة المجالات، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.

من جانبه، نوه معالي نائب رئيس مجلس الشورى، بمرور 100 عام على تأسيس علاقات الصداقة بين المملكة والجمهورية الهيلينية، التي بلغت أعلى مراحلها بإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية برئاسة سمو ولي العهد، الذي عُقد اجتماعه الأول بمدينة العُلا قبل عام في يناير الماضي، مؤكدًا أن مجلس الشورى يولي أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز علاقات الصداقة مع البرلمان الهيليني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية عبر الزيارات المتبادلة ولجان الصداقة البرلمانية.

وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا ما يتعلق بالمجال البرلماني.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان علي اليوسف، وأعضاء مجلس الشورى كلٌ من: رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهيلينية الدكتور إبراهيم القناص، وعضو لجنة الطاقة والصناعة أحمد الكريديس، ونائب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية الدكتور متعب المطيري، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة هند الخماش.