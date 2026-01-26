النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن

كسب النصر ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(18) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ(45) من عمر الشوط الأول، بعد ضغط هجومي من لاعبي النصر.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى (40) نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وتجمد رصيد التعاون عند (35) نقطة في المركز الخامس، مع ختام مواجهات الجولة.