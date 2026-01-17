Icon

النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نجح فريق النصر في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات بعد تغلبه على جاره الشباب بنتيجة (3-2) في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفوز رصيد “العالمي” إلى 34 نقطة، ليقفز إلى وصافة الترتيب متساوياً مع الأهلي ومتفوقاً بفارق الأهداف، ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 4 نقاط فقط.

وبهذا الانتصار، ينهي النصر سلسلة نتائجه السلبية التي لازمته في الجولات الأربع الماضية.

وجاءت أهداف النصر عبر “نيران صديقة” من سعد بالعبيد، وكينجسلي كومان، وعبدالرحمن غريب، بينما سجل للشباب محمد سيماكان (في مرماه) وكارلوس جونيور.

