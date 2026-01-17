اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
نجح فريق النصر في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات بعد تغلبه على جاره الشباب بنتيجة (3-2) في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
ورفع الفوز رصيد “العالمي” إلى 34 نقطة، ليقفز إلى وصافة الترتيب متساوياً مع الأهلي ومتفوقاً بفارق الأهداف، ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 4 نقاط فقط.
وبهذا الانتصار، ينهي النصر سلسلة نتائجه السلبية التي لازمته في الجولات الأربع الماضية.
وجاءت أهداف النصر عبر “نيران صديقة” من سعد بالعبيد، وكينجسلي كومان، وعبدالرحمن غريب، بينما سجل للشباب محمد سيماكان (في مرماه) وكارلوس جونيور.