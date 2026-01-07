Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر Icon الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية Icon مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام Icon مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار Icon مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة Icon وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تزايد مخاوف تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وتراجع خام برنت إلى 59.89 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 56.13 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2%

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2%

السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام باستقرار السوق البترولية

السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام باستقرار السوق البترولية

ويترقب المستثمرون احتمال تسجيل فائض في المعروض خلال النصف الأول من 2026، في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع الإمدادات من «أوبك» والمنتجين من خارجها، ما يضغط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام باستقرار السوق البترولية
السعودية اليوم

السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام...

السعودية اليوم
تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2%
السوق

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2%

السوق