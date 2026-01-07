النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض

طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تزايد مخاوف تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وتراجع خام برنت إلى 59.89 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 56.13 دولارًا للبرميل.
ويترقب المستثمرون احتمال تسجيل فائض في المعروض خلال النصف الأول من 2026، في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع الإمدادات من «أوبك» والمنتجين من خارجها، ما يضغط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.