النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تزايد مخاوف تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وتراجع خام برنت إلى 59.89 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 56.13 دولارًا للبرميل.

ويترقب المستثمرون احتمال تسجيل فائض في المعروض خلال النصف الأول من 2026، في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع الإمدادات من «أوبك» والمنتجين من خارجها، ما يضغط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.