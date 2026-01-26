Icon

النفط يحافظ على مكاسبه

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
النفط يحافظ على مكاسبه
المواطن - فريق التحرير

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو 0.18 % إلى 66 دولارًا للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا أو 0.23 % إلى 61.21 دولارًا للبرميل.

