النفط يحافظ على مكاسبه

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو 0.18 % إلى 66 دولارًا للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا أو 0.23 % إلى 61.21 دولارًا للبرميل.