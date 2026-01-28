النفط يصعد 3% مع تعطل الإنتاج الأمريكي بسبب عاصفة شتوية

ارتفعت أسعار النفط بنحو (3%) عند التسوية، متأثرة بتعطل إنتاج الخام في الولايات المتحدة جراء عاصفة شتوية شديدة أثرت على البنية التحتية للطاقة وأوقفت الصادرات من ساحل الخليج الأمريكي مؤقتًا.

وصعد خام برنت بمقدار (1.98) دولار، أو ما يعادل (3.02%)، ليغلق عند (67.57) دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.76) دولار، بنسبة (2.9%)، ليصل إلى (62.39) دولارًا للبرميل.

وأشارت تقديرات إلى تراجع الإنتاج الأمريكي بما يصل إلى (2) مليون برميل يوميًا، أي نحو (15%) من إجمالي الإنتاج، في ظل الضغوط التي فرضها الطقس القاسي على شبكات الكهرباء ومنشآت الطاقة.

كما تسببت العاصفة في توقف صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج الأمريكي مؤقتًا، قبل أن تعاود الارتفاع مع إعادة فتح الموانئ وتحسن الأحوال الجوية.

وعلى صعيد الإمدادات العالمية، من المتوقع أن يستعيد أحد أكبر الحقول النفطية في آسيا الوسطى أقل من نصف طاقته الإنتاجية الطبيعية بحلول أوائل فبراير، بسبب تعافٍ بطيء عقب حادث فني، ما أسهم في زيادة شح المعروض.

وفي السياق ذاته، دعمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسعار النفط، إلى جانب توقعات ببقاء تحالف المنتجين على سياسة وقف زيادة الإنتاج خلال الشهر المقبل.