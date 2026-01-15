النفط يهبط بأكثر من 2%

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” 1.67 دولار وبنسبة 2.5% إلى 64.85 دولارًا للبرميل.

وهبط خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 1.54 دولار ‌وبنسبة ‍2.5% إلى 60.48 دولارًا للبرميل.