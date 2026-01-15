النفط يهبط بأكثر من 2%

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” 1.67 دولار وبنسبة 2.5% إلى 64.85 دولارًا للبرميل.
وهبط خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 1.54 دولار وبنسبة 2.5% إلى 60.48 دولارًا للبرميل.