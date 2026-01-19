الكشف عن مشاهد جديدة لعملية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله التركي، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن سلوك أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب، تم التحقق من الواقعة، وتحديد السائق المعني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأهابت الهيئة العامة للنقل بجميع السائقين الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على سلامة الركاب وجودة الخدمة، حيث تبقى سلامة المستفيدين أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يمسها.
