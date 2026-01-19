النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله التركي، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن سلوك أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب، تم التحقق من الواقعة، وتحديد السائق المعني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأهابت الهيئة العامة للنقل بجميع السائقين الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على سلامة الركاب وجودة الخدمة، حيث تبقى سلامة المستفيدين أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يمسها.