النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة

حذرت النيابة العامة من جريمة التحرّش الإلكتروني، حيث كفل نظام مكافحة جريمة التحرش خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.

وأضافت النيابة العامة، أن جريمة التحرّش الإلكتروني تشمل الأفعال المرتكبة عبر الوسائل التقنية الحديثة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وفق “الإخبارية”.

وأكدت النيابة، أن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، تُعد جريمة يُجرّمها النظام.