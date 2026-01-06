النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين التركي متحدث رسمي للهيئة العامة للنقل تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية
حذرت النيابة العامة من جريمة التحرّش الإلكتروني، حيث كفل نظام مكافحة جريمة التحرش خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأضافت النيابة العامة، أن جريمة التحرّش الإلكتروني تشمل الأفعال المرتكبة عبر الوسائل التقنية الحديثة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وفق “الإخبارية”.
وأكدت النيابة، أن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، تُعد جريمة يُجرّمها النظام.