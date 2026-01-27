Icon

خلال عام

الهلال الأحمر بالباحة يسجل أكثر من 36873 ساعة تطوع

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
الهلال الأحمر بالباحة يسجل أكثر من 36873 ساعة تطوع
المواطن - فريق التحرير

سجّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال عام 2025م أكثر من 63837 ساعة عمل تطوعية، قدّمها 6203 متطوعين، تنوّعت بين أعمال إسعافية وإنسانية واجتماعية وتوعوية وبيئية ورياضية، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات في منطقة الباحة.

وبيّنت إحصائيات الهيئة أن عدد الفرص التطوعية والمبادرات التي شارك فيها المتطوعون والمتطوعات بلغت 1148 فرصة تطوعية ومبادرة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، التي طرحتها الهيئة عبر منصة التطوع في الهلال الأحمر السعودي، ضمن جهودها في تعزيز العمل التطوعي ودعم المبادرات الإنسانية والفعاليات التي نفذتها وشاركت فيها على مستوى المنطقة.

وأوضح فرع الهيئة بالباحة أن الأعمال التطوعية تهدف إلى تدريب المتطوعين وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في الأعمال الإسعافية والإنسانية والتوعوية والتدريبية وأنشطة الهيئة المختلفة، مشيرًا إلى أن الأعمال التطوعية المسجلة خلال عام 2025م عكست مستوى الوعي المجتمعي وحجم المشاركة الفاعلة في برامج التطوع بالمنطقة.

