Icon

الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج Icon فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي Icon حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز Icon هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال Icon 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن Icon 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في العقد السابع

الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٠ مساءً
الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة -بفضل الله- حياة مقيمة سودانية في العقد السابع من العمر، بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة، وذلك عقب بلاغ ورد لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة أن البلاغ أفاد بوجود امرأة تعاني من ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم وفقدان القدرة على النطق السليم، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الموقع، حيث جرى التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وإجراء الفحص الإسعافي اللازم.

قد يهمّك أيضاً
تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة

تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة

ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة

ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة

وبيّنت أنه بعد التقييم السريري الأولي والاشتباه بوجود جلطة دماغية، تم تفعيل مسار الجلطات الدماغية بشكل عاجل بالتنسيق مع طبيب التحكم الطبي بالهيئة، ونقل الحالة إلى المنشأة الطبية، وجرى التنسيق المسبق مع الفريق الطبي المختص لاستقبال الحالة عبر المسار الطبي المخصص، بما يتيح سرعة الدخول المباشر للرعاية التخصصية وتجاوز الإجراءات الروتينية في أقسام الطوارئ، لاستكمال الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن سرعة البلاغ، وكفاءة التعامل الإسعافي، وتكامل الجهود بين الفرق الميدانية والمنشأة الطبية أسهمت -بعد توفيق الله- في رفع فرص إنقاذ المريضة وتقليل المضاعفات المحتملة للجلطات الدماغية.
ويأتي هذا التدخل ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تعزيز جاهزية الفرق الإسعافية، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة، وتفعيل المسارات الطبية التخصصية بما يضمن سرعة وصول الخدمة الطبية الطارئة وإنقاذ الأرواح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة
السعودية اليوم

تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة...

السعودية اليوم