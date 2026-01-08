الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية

أنقذت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة -بفضل الله- حياة مقيمة سودانية في العقد السابع من العمر، بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة، وذلك عقب بلاغ ورد لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة أن البلاغ أفاد بوجود امرأة تعاني من ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم وفقدان القدرة على النطق السليم، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الموقع، حيث جرى التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وإجراء الفحص الإسعافي اللازم.

وبيّنت أنه بعد التقييم السريري الأولي والاشتباه بوجود جلطة دماغية، تم تفعيل مسار الجلطات الدماغية بشكل عاجل بالتنسيق مع طبيب التحكم الطبي بالهيئة، ونقل الحالة إلى المنشأة الطبية، وجرى التنسيق المسبق مع الفريق الطبي المختص لاستقبال الحالة عبر المسار الطبي المخصص، بما يتيح سرعة الدخول المباشر للرعاية التخصصية وتجاوز الإجراءات الروتينية في أقسام الطوارئ، لاستكمال الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن سرعة البلاغ، وكفاءة التعامل الإسعافي، وتكامل الجهود بين الفرق الميدانية والمنشأة الطبية أسهمت -بعد توفيق الله- في رفع فرص إنقاذ المريضة وتقليل المضاعفات المحتملة للجلطات الدماغية.

ويأتي هذا التدخل ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تعزيز جاهزية الفرق الإسعافية، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة، وتفعيل المسارات الطبية التخصصية بما يضمن سرعة وصول الخدمة الطبية الطارئة وإنقاذ الأرواح.