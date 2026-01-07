الهلال الأحمر: بدء التسجيل للعمل التطوّعي لموسم رمضان بالمدينة المنورة

Icon

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة بدء التسجيل للعمل التطوّعي في موسم شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ بالمنطقة، في سياق جهودها لتعزيز العمل التطوّعي، ورفع مستوى الجاهزية الإسعافية خلال الشهر الفضيل.

بدء التسجيل للعمل التطوّعي لموسم رمضان

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الفُرص التطوعية المتاحة تشمل مسارين رئيسيين، “المسار الإسعافي”، بهدف إشراك الممارسين الصحيين بمساندة ودعم الفرق الإسعافية، وتقديم الرعاية الصحية الطارئة للزائرين، والمرضى، والمصابين، وكذلك مسار “الدعم اللوجستي”، ويُركّز على دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية للفرق الإسعافية خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّنت الهيئة، أن التسجيل مُتاح عبر منصّة التطوّع، حيث خُصص لكل مسارٍ رمز فرصة مُستقل، بما يتيح للراغبين اختيار المجال المناسب لمؤهلاتهم وخِبراتهم، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدور الهيئة الإنساني، ورسالتها في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وأفادت أن فترة التسجيل مستمرة حتى 29 يناير الجاري من خلال التسجيل عبر الروابط المخصصة للمسارين على موقع الهيئة الإلكتروني.

 

