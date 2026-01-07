الهلال الأحمر: بدء التسجيل للعمل التطوّعي لموسم رمضان بالمدينة المنورة

كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض
أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة بدء التسجيل للعمل التطوّعي في موسم شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ بالمنطقة، في سياق جهودها لتعزيز العمل التطوّعي، ورفع مستوى الجاهزية الإسعافية خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الفُرص التطوعية المتاحة تشمل مسارين رئيسيين، “المسار الإسعافي”، بهدف إشراك الممارسين الصحيين بمساندة ودعم الفرق الإسعافية، وتقديم الرعاية الصحية الطارئة للزائرين، والمرضى، والمصابين، وكذلك مسار “الدعم اللوجستي”، ويُركّز على دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية للفرق الإسعافية خلال شهر رمضان المبارك.
وبيّنت الهيئة، أن التسجيل مُتاح عبر منصّة التطوّع، حيث خُصص لكل مسارٍ رمز فرصة مُستقل، بما يتيح للراغبين اختيار المجال المناسب لمؤهلاتهم وخِبراتهم، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدور الهيئة الإنساني، ورسالتها في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
وأفادت أن فترة التسجيل مستمرة حتى 29 يناير الجاري من خلال التسجيل عبر الروابط المخصصة للمسارين على موقع الهيئة الإلكتروني.