الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية

اعتلى نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين عقب فوزه على نادي ضمك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
وأحرز داروين نونيز هدف الهلال الأول في الدقيقة (35)، قبل أن يضيف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة (53)، ليؤكد تفوّق الهلال ويقوده لتحقيق الفوز.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمًا على أقرب ملاحقيه النصر بنقطة واحدة، فيما تجمّد رصيد ضمك عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.