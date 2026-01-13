الولايات المتحدة تسجل عجزًا بـ 145 مليار دولار 

سجلت الولايات متحدة عجزًا قياسيًا قدره (145) مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم أن الحكومة سجلت عجزًا في الميزانية بزيادة (67%) ما يعادل (58) مليار دولار عن العام السابق بسبب النفقات القياسية التي تضخمت بفعل تغيّرات في التقويم التي أثّرت على مواعيد صرف بعض مدفوعات الإعانات والإيرادات.

وفي تقرير صادر عن وزارة الخزانة، استقر نمو إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وبلغ إجمالي ‌صافي الإيرادات الجمركية لشهر ديسمبر ‌(27.9) مليار دولار منخفضة عن نطاق (30) مليار في الأشهر القليلة الماضية، فيما سجلت الإرادات (6.8) مليارات دولار في ديسمبر 2024.

وبلغ صافي الإيرادات الجمركية ‌للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026، التي بدأت في أول أكتوبر (90) مليار دولار مقابل (20.8) مليارًا في الفترة نفسها من العام السابق.