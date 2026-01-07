Icon

اليابان تتبنّى 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول 2029

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٠ مساءً
اليابان تتبنّى 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول 2029
المواطن - فريق التحرير

تبنت الحكومة اليابانية، اليوم، خطة لقبول أكثر من (1.23) مليون عامل أجنبي وذلك في إطار استقدام العمالة المدربة وإطلاق برنامج تدريبي جديد للعمال.

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية، أن الحكومة قدمت خططها إلى لجنة من الخبراء بهدف استقبال مليون و(231) ألفًا و(900) عامل حتى نهاية مارس 2029، كما ستناقش الخطة بعد عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها في يناير الجاري.

يذكر أنه سيتم استقدام قرابة (806) آلاف شخص من العمالة المدربة للعمل في (19) مجالًا تشمل التصنيع والأغذية والمشروبات والرعاية التمريضية،

وفي أبريل 2027 سيتم تدريب عمالة أجنبية قوامها أكثر من (420) ألف شخص لمدة ثلاث سنوات تقريبًا لضمان تحقيقهم معايير العمالة المدربة تمهيدًا لضمهم للعمل في (17) مجالًا منها البناء والتصنيع.

