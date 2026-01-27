Icon

اليوم.. تتويج أبطال كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين لفئة “الجذاع”

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تختتم اليوم منافسات فئة “الجذاع”، الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في أشواط مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، فيما يسدل الستار عن بطلي أشواط “المزاين” لفئة (فردي مفاريد – بكار)، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان على لوني “الوضح”، و”المجاهيم”.

وشهد اليوم الخامس من المهرجان إقامة 25 شوطًا ضمن منافسات فئة “الجذاع”، 17 شوطًا خلال الفترة الصباحية، و8 أشواط خلال الفترة المسائية، قطعت فيه المطايا المشاركة 150 كم، مسافة كل شوط 7 كم.
وخصصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة “اللقايا” مبلغ 14.3 مليون ريال، منها 5.5 ملايين ريال، للأشواط الـ4 الختامية على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.

ومن المنتظر أن تقطع المطايا المشاركة في منافسات “الجذاع” مسافة 276 كم، وسط ترقب كبير من الملاك لانتزاع المراكز الأولى في هذا المحفل الرياضي الكبير، خاصة “كؤوس المهرجان” التي تمثل ذروة الإثارة في هذه الفئة.

من جهة أخرى، دخلت اليوم “البكار” المشاركة في أشواط المزاين لوني “الوضح”، و”المجاهيم”، وحددت اللجنة فترة زمنية لاستقبال المشاركين بدأت من الساعة: 9:00 صباحًا تمهيدًا لإعلان “البكار” المتأهلة، حيث تأتي هذه الأشواط ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموروث الأصيل وتشجيع الملاك على المشاركة في هذا الحدث السنوي البارز.

