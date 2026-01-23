اليونيسيف: ظروف إنسانية قاسية يعيشها الأطفال في إقليم دارفور

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال في إقليم دارفور يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية، حيث يواجه الآلاف منهم النزوح المتكرر ونقص الخدمات الأساسية في ظل استمرار القتال.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة إيفا هيندز اليوم أن وفدًا من “اليونيسف” زار دارفور ما مكنه من الوقوف على وضع الأطفال، وخاصة الأكثر ضعفًا، وما هي احتياجاتهم، مشيرة إلى أن دارفور شهدت قتالًا عنيفًا لفترة طويلة, مشددة أن الاكتظاظ في مواقع النزوح يزيد بشكل كبير من مخاطر الصحة العامة وتفشي الأمراض، وأن منطقة “طويلة” في شمال دارفور أصبحت واحدة من أكبر تجمعات النازحين داخليًا في دارفور.

وتزامنت زيارة وفد اليونيسف مع الأيام الأخيرة من حملة تطعيم كبرى ضد الحصبة أطلقتها المنظمة، في أوائل يناير، بالتعاون مع السلطات الصحية والشركاء، تستهدف 6 ملايين طفل في جميع أنحاء ولايات دارفور.