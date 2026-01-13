اليونيسيف: 100 طفل قتلوا في غزة رغم وقف إطلاق النار

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ أكتوبر الماضي؛ مما يعني مقتل طفل كل يوم، نتيجة للغارات الجوية وهجمات المسيرات ونيران الدبابات وانخفاض حرارة الجسم بسبب البرد القارس، رغم سريان وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن عمليات الإجلاء الطبي ما زالت متوقفة، دون أي تحسن في إصدار السلطات الإسرائيلية للموافقات على خروج الأطفال المصابين إصابات خطيرة للعلاج خارج القطاع.
وحذرت اليونيسيف من تداعيات القرار الإسرائيلي بمنع عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية الذي يبدأ تنفيذه الشهر المقبل، مؤكدةً أن ذلك سيؤدي إلى حرمان السكان من المساعدات المنقذة للحياة.