اليونيسيف: 100 طفل قتلوا في غزة رغم وقف إطلاق النار

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ أكتوبر الماضي؛ مما يعني مقتل طفل كل يوم، نتيجة للغارات الجوية وهجمات المسيرات ونيران الدبابات وانخفاض حرارة الجسم بسبب البرد القارس، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن عمليات الإجلاء الطبي ما زالت متوقفة، دون أي تحسن في إصدار السلطات الإسرائيلية للموافقات على خروج الأطفال المصابين إصابات خطيرة للعلاج خارج القطاع.

وحذرت اليونيسيف من تداعيات القرار الإسرائيلي بمنع عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية الذي يبدأ تنفيذه الشهر المقبل، مؤكدةً أن ذلك سيؤدي إلى حرمان السكان من المساعدات المنقذة للحياة.