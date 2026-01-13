Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
منذ أكتوبر الماضي

اليونيسيف: 100 طفل قتلوا في غزة رغم وقف إطلاق النار

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٩ مساءً
اليونيسيف: 100 طفل قتلوا في غزة رغم وقف إطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ أكتوبر الماضي؛ مما يعني مقتل طفل كل يوم، نتيجة للغارات الجوية وهجمات المسيرات ونيران الدبابات وانخفاض حرارة الجسم بسبب البرد القارس، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن عمليات الإجلاء الطبي ما زالت متوقفة، دون أي تحسن في إصدار السلطات الإسرائيلية للموافقات على خروج الأطفال المصابين إصابات خطيرة للعلاج خارج القطاع.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا

10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

وحذرت اليونيسيف من تداعيات القرار الإسرائيلي بمنع عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية الذي يبدأ تنفيذه الشهر المقبل، مؤكدةً أن ذلك سيؤدي إلى حرمان السكان من المساعدات المنقذة للحياة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى...

العالم