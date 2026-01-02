الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور 2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء غدًا أول قمر عملاق في 2026
أكدت العربية الحدث، انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون.
أتى ذلك، بعدما أعلن محافظ حضرموت، قائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي انطلاق عملية “استلام المعسكرات” في المحافظة، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على السلم، ولا تندرج ضمن أي عمل هجومي”.
وأكد أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم.