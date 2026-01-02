Icon

انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ مساءً
انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون
المواطن - فريق التحرير

أكدت العربية الحدث، انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون.

أتى ذلك، بعدما أعلن محافظ حضرموت، قائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي انطلاق عملية “استلام المعسكرات” في المحافظة، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على السلم، ولا تندرج ضمن أي عمل هجومي”.

وأكد أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم.

 

