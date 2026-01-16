انخفاض أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 484.95، ريال (129.32 دولار).

انخفاض أسعار الذهب

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 554.23 ريال، وعيار 22 نحو (508.05) ريال، وعيار 18 (415.68) ريال.

بينما سجل الجرام عيار 14 نحو (323.30)، بحسب ما نشرت منصة “سعودي جولد”.