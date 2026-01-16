Icon

"الغذاء والدواء" تعتمد مستحضر "أنكتيفا" لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن Icon حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان Icon القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض Icon النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال Icon حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار Icon مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر!

مرخصة من وزارة الاعلام

السوق
حصاد اليوم

انخفاض أسعار الذهب في السعودية

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠١ مساءً
انخفاض أسعار الذهب في السعودية
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 484.95، ريال (129.32 دولار).

انخفاض أسعار الذهب

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 554.23 ريال، وعيار 22 نحو (508.05) ريال، وعيار 18 (415.68) ريال.

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين للأوضاع في إيران وجرينلاند

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين للأوضاع في إيران وجرينلاند

بينما سجل الجرام عيار 14 نحو (323.30)، بحسب ما نشرت منصة “سعودي جولد”.

