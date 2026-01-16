انخفاض أسعار الذهب

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
واصل الذهب تراجعه اليوم، بعد أن قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية، وساهم انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (4598.52) دولارًا للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.5%) إلى (4601.80) دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (1.8%) إلى (90.70) دولارًا للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على (13%) بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (93.57) دولارًا في الجلسة الماضية.
وانخفض البلاتين (2.8%) إلى (14.2342) دولارًا للأوقية، وفقد البلاديوم (2.3%) إلى (1759.07) دولارًا للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.