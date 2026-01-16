Icon

السوق
حصاد اليوم
بعد تقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية

انخفاض أسعار الذهب

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب
المواطن - فريق التحرير

واصل الذهب تراجعه اليوم، بعد أن ‍قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية، وساهم انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (4598.52) دولارًا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.5%) إلى (4601.80) دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة ‌في المعاملات الفورية (1.8%) إلى (90.70) دولارًا للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على (13%) بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (93.57) دولارًا في الجلسة الماضية.

وانخفض البلاتين (2.8%) إلى (14.2342) دولارًا للأوقية، وفقد البلاديوم (2.3%) إلى (1759.07) دولارًا للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.

