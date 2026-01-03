فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 522.41 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت 478.88 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 457.11 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 391.81 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 304.74 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم السبت 16,248.79 ريال.