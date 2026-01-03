انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 522.41 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت 478.88 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 457.11 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 391.81 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 304.74 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم السبت 16,248.79 ريال.