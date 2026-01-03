Icon

حصاد اليوم

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 522.41 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت 478.88 ريال.

الذهب يرتفع قليلًا والمعادن النفيسة تستهل العام الجديد على زيادات

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 457.11 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 391.81 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 304.74 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم السبت 16,248.79 ريال.

