انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين

انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى (419.1) مليون برميل.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأفادت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت (3.8) ملايين برميل إلى (419.1) مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى ارتفاع قدره (447) ألف برميل.
وارتفعت مخزونات البنزين (7.7) ملايين برميل خلال الأسبوع إلى (242) مليون برميل، مقارنةً مع توقعات المحللين بزيادة قدرها (3.2) ملايين برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار (5.6) ملايين برميل خلال الأسبوع إلى (129.3) مليون برميل، مقارنةً مع توقعات بزيادة قدرها (2.1) مليون برميل.