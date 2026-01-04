Icon

انطلاق اختبارات الفصل الأول والمركزية لطلبة “تعليم الرياض”

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
انطلاق اختبارات الفصل الأول والمركزية لطلبة “تعليم الرياض”
المواطن - فريق التحرير

بدأت اليوم في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الاختبارات المركزية واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم الأحد 15 رجب الاختبار المركزي لمادة الرياضيات للصف الثالث ابتدائي، والاثنين 16 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، والثلاثاء 17 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الثالث المتوسط، على أن يكون وقت الاختبارات المركزية الساعة التاسعة صباحًا وضمن اليوم الدراسي.

ونصت تعليمات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول على أن تكون الاختبارات التحريرية ضمن اليوم الدراسي، واستخراج نتائج الطلاب والطالبات (إشعار الفصل الدراسي الأول) وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 19 رجب 1447هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت حملة اتصالية لفترة الاختبارات تضمنت العديد من الإرشادات والتوعية والتثقيف من خلال عددٍ من المنتجات الإعلامية.

وأشار الثميري أن الإدارة خصصت خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وذلك دعمًا للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، وإسهامًا في تهيئة الطلبة لاجتياز اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بثقة واطمئنان.
وشدد على أهمية دور الأسرة خلال فترة الاختبارات وتهيئة الأجواء كافة للاستذكار وأداء الاختبارات لأبنائهم ومتابعتهم خلال هذه الفترة.

