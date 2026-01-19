Icon

انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا
المواطن - واس

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الـ17 من الدوري لسعودي للمحترفين “دوري روشن”، في جولة تُنذر بالكثير من الإثارة والندية، مع دخول المنافسة منعطفًا حاسمًا في سباق المراكز المتقدمة.

ويخوض الهلال مواجهته واضعًا نصب عينيه تعزيز صدارته لجدول الترتيب وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، في وقت تتطلع فيه أندية النصر والتعاون والأهلي إلى مواصلة الضغط وتقليص الفجوة، أملًا في قلب موازين المنافسة وملاحقة المتصدر بقوة مع تقدم الجولات.

وتشهد أولى مباريات الجولة مواجهة الشباب والنجمة على ملعب “إس اتش جي أرينا” بالرياض، فيما يلتقي الفتح وضيفه الأخدود على “ميدان تمويل الأحساء” بالأحساء، ويستضيف الأهلي نظيره الخليج في التوقيت ذاته على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتتواصل مباريات الجولة يوم الأربعاء بثلاث مواجهات، حيث يلعب على مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية الرياض والأخدود في نجران، ويواجه ضمك فريق الاتفاق على ملعب “إيجو” بالدمام، بينما تجمع آخر مواجهات اليوم فريق ضمك ونظيره النصر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتُختتم الجولة يوم الخميس بثلاث مباريات، إذ يحل الحزم ضيفًا على التعاون في ملعبه ببريدة، ويستضيف الهلال رائد الترتيب فريق الفيحاء على ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض، فيما يواجه الاتحاد نظيره القادسية في التوقيت ذاته على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتأتي هذه الجولة في وقت يتصدر فيه الهلال جدول الترتيب برصيد (41) نقطة، يليه النصر والتعاون والأهلي بـ (34) نقطة لكل منهم، يتبعهم القادسية بـ (33) نقطة ما يمنح مواجهات الجولة أهمية مضاعفة في سباق الصدارة وتحديد ملامح المنافسة مع اقتراب النصف الثاني من الموسم.

