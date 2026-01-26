انطلاق تمرين رياح السلام 2026 بمشاركة القوات البحرية ونظيرتها العُمانية

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
انطلقت في سلطنة عُمان، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط رياح السلام 2026، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن عايض العتيبي أن تمرين رياح السلام 2026 يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات العمليات البحرية والأمن البحري، وتوحيد المفاهيم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، وتعزيز دور البحريتين في مراقبة وحماية خطوط الملاحة البحرية لتعزيز الأمن البحري.
وأوضح أن التمرين يتضمن مجموعة من السيناريوهات العملياتية المتطورة التي تحاكي أنماط العمليات البحرية الحديثة، بمشاركة عدد 10 سفن قتالية، وطائرات عامودية، وفصيلين من وحدات الأمن البحرية الخاصة، إلى جانب مشاركة القوات الجوية السلطانية العُمانية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية العملياتية لدى القوات المشاركة.
وبين قائد التمرين أن سفن جلالة الملك ستنفذ مناورات بحرية في بحر عُمان، فيما تُجرى تدريبات وحدات الأمن البحرية الخاصة في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، مشيرًا إلى أن التمرين يتضمن تنفيذ مجموعة من التدريبات النوعية تشمل العمليات البحرية المشتركة، وتمارين الوحدات الخاصة، وتدريبات الطيران البحري العامودي، إلى جانب تمارين الرماية بالصواريخ والذخائر الحية.
وأشار إلى أن القوات البحرية ونظيرتها العُمانية، كانتا قد نفذتا المرحلة الأولى من التمرين في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في أبريل 2025م، بمشاركة أطقم السفن من الجانبين، حيث جرى خلالها التدريب على التخطيط والتجهيز للمهام على مختلف مستويات القيادة، وتنفيذ السيناريوهات واختبار الخطط العملياتية وقياس فاعليتها على أنظمة المحاكاة المتقدمة.