انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية

انطلقت اليوم منافسات رالي داكار السعودية 2026 بالمرحلة التمهيدية، في حدثٍ تستضيفه المملكة للمرة السابعة على التوالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة.

وشهدت المرحلة التمهيدية مسارًا قصيرًا في محافظة ينبع، بلغ طوله (95) كيلومترًا، منها (22) كيلومترًا للمرحلة الخاصة، بهدف اختبار جاهزية المتسابقين والمركبات، وتحديد ترتيب الانطلاق للمراحل المقبلة من الرالي. وشارك في هذه الجولة (787) سائقًا وملاحًا، توزعوا على سبع فئات شملت: السيارات، والدراجات النارية، وتشالنجر، وإس إس في، والشاحنات، إضافةً إلى (97) مركبة ضمن فئتي داكار كلاسيك والمهمة (1000).

وفي فئة السيارات، تصدر المتسابق السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق فورد ريسينغ النتائج بزمن قدره (10 دقائق و48 ثانية و7 أجزاء من الثانية)، متقدمًا على الأمريكي ميتش غوثري جونيور سائق فورد ريسينغ بفارق (8) ثوانٍ، فيما حل البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق إكس-رايد ثالثًا بنفس الفارق الزمني.

وفي فئة السيارات “ستوك”، فرض فريق “ديڤيندر رالي” سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت الأمريكية سارة برايس في المركز الأول بزمن (12 دقيقة و3 ثوانٍ و7 أجزاء من الثانية)، تلاها الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثانيًا بفارق (4) ثوانٍ، فيما حل الليتواني روكاس باتشيوسكا ثالثًا بفارق 5 ثوانٍ عن متصدرة الفئة.

وفي فئة الدراجات النارية، تمكن الإسباني إدغار كانيت سائق فريق ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ من تحقيق المركز الأول بزمن (11 دقيقة و31 ثانية و9 أجزاء من الثانية)، متقدمًا بفارق (3) ثوانٍ على زميله الأسترالي دانيال ساندرز، فيما جاء الأمريكي ريكي برايك سائق فريق مونستر إنرجي هوندا HRC ثالثًا بفارق (5) ثوانٍ.

وفي فئة المركبات الصحراوية “تشالنجر”، حقق الهولندي بول سبيرينغز سائق فريق ريبيلون–سبيرينغز المركز الأول بزمن (12 دقيقة و31 ثانية)، متقدمًا على مواطنته بوك كلاسن سائقة فريق كيه تي إم إكس-بو بفارق (6) ثوانٍ، فيما حلت المتسابقة السعودية دانية عقيل في المركز الثالث بفارق (13) ثانية عن المتصدر.



وفي فئة المركبات الصحراوية “إس إس في”، حصد الأمريكي بروك هيغير سائق فريق آر زد آر فاكتوري ريسينغ المركز الأول بزمن (12 دقيقة و47 ثانية)، متقدمًا بفارق (4) ثوانٍ على زميله البرتغالي غونسالو غيريرو، فيما جاء الأمريكي كايل تشاني سائق فريق كان-إم فاكتوري ثالثًا بفارق (6) ثوانٍ.

أما في فئة الشاحنات، فقد توج الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق يورول رالي سبورت بالمركز الأول بزمن (13 دقيقة و5 ثوانٍ و4 أجزاء من الثانية)، تلاه الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق نوردس دي روي إف بي تي بفارق (3) ثوانٍ، فيما حل الهولندي جيرت هوزينك سائق فريق كويبرز جونغبلود هايبرد ثالثًا بفارق (6) ثوانٍ عن المتصدر.

وتنطلق غدًا الأحد منافسات المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2026، التي ستكون مرحلة دائرية تنطلق من محافظة ينبع وتعود إليها، بمسافة إجمالية تبلغ (518) كيلومترًا، منها (305) كيلومترات للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

