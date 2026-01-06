انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

انطلقت مساء أمس الاثنين، أشواط مسابقة المزاين ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة الصقارين والمهتمين بهواية تربية الصقور والصقارة من داخل المملكة وخارجها.

وشهد اليوم الأول، إقامة شوط المزاين لفئة حر قرناس، وفاز الصقر (معزي) لمالكه غانم الدوسري بالمركز الأول، وجاء الصقر (عساف) لمالكه علي العجمي في المركز الثاني، وحل الصقر (سلمان) لمالكه علي العجمي ثالثًا، فيما جاء الصقر (صعب) لمالكه غانم الدوسري في المركز الرابع، وحل الصقر (العذبي) لمالكه صالح العذبة خامسًا.

وأقيم شوط فرخ شاهين بحري، وفاز الصقر (المجد) لمالكه عبدالرحمن البقمي بالمركز الأول، وجاء الصقر (مهرة) لمالكه جبر المناعي في المركز الثاني، وحل الصقر (ظبية) لمالكه جبر المناعي ثالثًا، فيما جاء الصقر (الحنو) لمالكه جادالله أمراجع في المركز الرابع.

ويخصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور جوائز مالية لكل شوط من أشواط المزاين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 175 ألف ريال، والمركز الثالث على 100 ألف ريال، والمركز الرابع على 30 ألف ريال، والمركز الخامس على 20 ألف ريال.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، بإجمالي جوائز تتجاوز 38 مليون ريال، ضمن منافسات تسهم في تنظيم الهواية، وتوسيع قاعدة المشاركة، والحفاظ على الموروث المرتبط بعالم الصقور والصقارة.