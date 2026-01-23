انطلاق مفاوضات علنية مباشرة بين كييف وموسكو برعاية واشنطن

انطلقت اليوم، محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة، وهي أول مفاوضات علنية مباشرة بين موسكو وكييف بشأن خطة يدفع بها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

وقبل انطلاق المحادثات، أعربت الحكومة الألمانية، الجمعة، عن شكوكها في أن تقدم روسيا تنازلات لحل النزاع في أوكرانيا خلال المحادثات المرتقبة بين مسؤولين روس وأوكرانيين وأميركيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان ماير، في مؤتمر صحافي دوري في برلين: “نلاحظ أن هناك تساؤلات مهمة قائمة حول مدى استعداد روسيا للتخلي عن مطالبها القصوى”، لافتاً إلى أنه تم التشاور مع ألمانيا بشأن المحادثات.

قبل الاجتماع الثلاثي، الجمعة، طالب الكرملين بانسحاب القوات الأوكرانية من شرق أوكرانيا، معتبراً ذلك شرطاً ضرورياً لحل النزاع. وقد رفضت كييف باستمرار هذا المطلب.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الألمانية: “لن يتحقق شيء إذا كان اتفاق السلام يعني في نهاية المطاف مجرد مهلة لروسيا التي يمكنها لاحقاً شن هجمات جديدة”، مشيراً إلى أهمية “الضمانات الأمنية” التي يجب على الغرب تقديمها لأوكرانيا.