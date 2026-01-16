Icon

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026، التي تنظّمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في نسختها الخامسة، بمشاركة نخبة من أبرز محترفي رياضة البولو على مستوى العالم، إلى جانب عددٍ من اللاعبين من أصحاب السمو الملكي ورعاة الفرق.
وتمتد البطولة على مدى ثلاثة أيام، لتجمع بين المنافسات الرياضية رفيعة المستوى وتجارب الضيافة الراقية والبرامج الترفيهية المصاحبة، حيث تتنافس ستة فرق في تسع مباريات تُقام على مدى يومين، في أجواء استثنائية داخل “قرية الفرسان للفروسية”.
وتُعد بطولة العُلا لبولو الصحراء إحدى الفعاليات الرياضية الرئيسة التي تسلّط الضوء على عمق تراث الفروسية في المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين الاحترافية والرقي والطابع الثقافي الأصيل.
ويشارك في البطولة ستة فرق تضم 18 لاعبًا من أبرز نجوم البولو العالميين، من بينهم: ديفيد ستيرلينغ جونيور، وبابلو ماكدونو، وإغناسيو فيغيراس، وليا سالفو، وكاتالينا ماريا لافينيا، وفيليكس أليخو أورتيز دي تارانسو ستيرلينغ، إلى جانب مشاركة عددٍ من اللاعبين من أصحاب السمو الملكي.
وتضم قائمة رعاة الفرق كلًا من: أليخاندرو أنطونيو بوما راسكوسكي، وبابار نسيم، ونافين جندال، وفينكاتيش جندال، وأنغوس ديفيد سانت جون بارادايس، وجينيفر راي لوتريل بيناردوني.
وتُستكمل منافسات البطولة يوم غدٍ بإقامة بقية المباريات، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع، في ظل ما تحظى به البطولة من اهتمام محلي ودولي، بوصفها إحدى أبرز بطولات البولو الصحراوي على مستوى العالم، ونموذجًا متكاملًا لدمج الرياضة الرفيعة مع التجربة الثقافية والسياحية في محافظة العُلا، بما يعزّز مكانتها بصفتها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية النوعية.

